Google agora também traduz esperanto - Link - Estadão

A comunidade falante do Esperanto tem até bandeira e outros símbolos. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Google adicionou nesta quinta-feira, 23, a língua artificial esperanto à sua lista de idiomas. Sendo assim, além de estar disponível para o serviço de tradução, o Translate, páginas na internet que usam a língua poderão ser inteiramente traduzidas.

O esperanto foi inventado pelo médico Ludwik Lejzer Zamenhof e ganhou corpo na sua obra de 1887 Lingvo internacia: Antauparolo kaj plena lernolibro (o que a ferramenta do Google traduz como: “Internacional de Linguagem: Prefácio e manual completo”).

O plano original era ser uma língua paralela às já existentes, mas que, em função da sua pouca complexidade, pudesse ser aprendida por todas as pessoas ao redor do globo e, assim, se tornar um meio de comunicação internacional.

Anos se passaram e o esperanto já conta com uma comunidade de centenas de milhares de falantes e que apostam fortemente na internet como propagadora da língua. A novidade do Google é um belo empurrão para os que acreditam no sonho de Zamenhof.

Para quem ainda não aprendeu esperanto, o TheNextWeb oportunamente lembrou do filme Incubus (1966), dirigido por Leslie Stevens e estrelado por William Shatner (antes de Star Trek), que foi totalmente feito em esperanto. Como a dublagem foi vetada pela diretor, existe uma versão fragmentada no YouTube legendada em inglês (um preciosidade, já que o filme quase desapareceu após um incêndio que queimou todos os originais, mas sobreviveu graças a um cópia guardada em Paris).

Além de Incubus, há ainda um longa mais antigo, de 1964, intitulado Angoroj (ou “Agonias”), que também está disponível na internet. Veja: