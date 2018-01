Google ajuda a descobrir qual é o seu navegador - Link - Estadão

Se você é um desses que se confunde toda vez que alguém fala em navegador ou browser, o Google agora tem um site especial só pra você. What Browser? é um site bastante simples: basta acessá-lo que ele identifica automaticamente o navegador que você usa, e oferece algumas novas opções que talvez você desconheça.

A justificativa do Google para o site é a de ensinar as pessoas sobre navegadores. Ainda explicam: “queríamos mostrar às pessoas que elas tem várias opções em browsers, já que percebemos que a maioria continua usando o browser que veio com seu computador“.

O site ainda traz dicas de melhorias para o navegador que você está usando, além de informações e gráficos relevantes sobre o desempenho e a história dos principais softwares do mercado.