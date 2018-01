Google alerta sobre termos censurados na China - Link - Estadão

Visando diminuir a queda de conexões dos usuários com seus servidores, Google cria sistema de notificação

SÃO PAULO – O Google criou um sistema de alertas que visam ajudar a população chinesa a usar o buscador sem ter o acesso bloqueado em função dos termos buscados. Sem citar o termo “censura”, o buscador explicou o mecanismo em um blog e dizendo que o motivo da novidade é evidenciar para o usuário o que está causando as quedas de conexão.

Dependendo do termo, se previamente censurados pelo governo chinês, a conexão do usuário com os servidores do Google era interrompida e mensagens como “Essa página não está disponível” ou “A conexão foi reiniciada” apareciam na tela (veja no vídeo abaixo).

Agora, quando termos que possam influenciar na queda de conexão forem requisitados, o Google exibirá uma mensagem de alerta, que diz:

“Observamos que a procura pelo termo ‘[TERMO]‘ na China pode estar temporariamente derrubando a sua conexão com o Google. Essa interrupção está fora do controle do Google” e exibindo como opções “Editar termos buscados” ou “Pesquisar assim mesmo”.

