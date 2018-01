Google alerta usuários do Gmail no Irã - Link - Estadão

Segurança de sites iranianos foi comprometida após roubo de certificados de segurança; Google aconselha troca de senha

SÃO FRANCISCO – O Google aconselhou seus usuários do Gmail no Irã a trocar suas senhas depois que um ciberataque afetou o país.

O Google em si não foi exposto ao ataque, mas os invasores podem ter conseguido violar a conexão entre o Gmail e o computador de usuários. O ataque é o mais recente exemplo da dificuldade e da complexidade de manter a segurança na rede.

“Ficamos sabendo na semana passada que o ataque a uma empresa holandesa de verificação de autenticidade de sites pode ter colocado as comunicações online do Irã em risco, incluindo o Gmail”, afirmou o Google em um post publicado em seu blog oficial na quinta-feira, 8.

“Embora os sistemas internos do Google não foram comprometidos, estamos entrando em contato diretamente com os usuários possivelmente afetados e os informando porque nossa prioridade é proteger a privacidade e a segurança dos nossos usuários”, afirmou a empresa.

Um certificado garante que o um internauta está navegando com uma conexão segura e que o site não está sendo monitorado por outra pessoa.

Na metade de julho, os sistemas da empresa de tecnologia holandesa DigiNotar foram hackeados e foram roubados diversos certificados de segurança de domínios online, a empresa de segurança norte-americana Vasco Data Security International, que divulgou o problema no dia 30.

Os certificados roubados foram imediatamente revogados logo após a descoberta, mas um, o do site do Google.com, só foi revogado “recentemente” depois de um alerta do governo holandês, afirmaram a DigiNotar e a Vasco.

O Google, que alertou os usuários na semana passada, recomendou que todos os usuários do Irã sigam uma série de instruções para se proteger, incluindo trocar as senhas do Gmail e verificar as opções de recuperação da conta.

