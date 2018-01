Google ameaça fechar o Street View na Suíça - Link - Estadão

O Google está pensando em retirar as fotografias de ruas e casas da Suiça do seu serviço Maps ao menos até que o Supremo Tribunal do país esclareça a regra que garante o direito de completo anonimato a todas as pessoas capturadas no Street View. Cancelar o Street View em um país inteiro seria a resposta mais severa da empresa às queixas de que está violando a privacidade das pessoas.

A justiça suíça aprovou uma decisão que obriga que o Google borre todos os rostos e placas de veículos antes de subir as imagens no Google Street View, um serviço montado com base em fotografias de 360 graus tiradas do nível da rua. A decisão da corte de Berna também ordenou que a companhia dificulte a percepção da cor da pele ou do estado das roupas de moradores de rua ou de abrigos, além de trabalhadores de hospitais, escolas e presídios.

“As demandas não são nada realistas”, disse Peter Fleischer, gerente global de privacidade do Google. “Eles nos forçariam a fechar o serviço na Suiça”. Se o Google não conseguir reverter a decisão em um nível maior da justiça suíça , seria a primeira vez que a companhia cancelaria o Street View em um país inteiro por conta de pressões governamentais.

O Street View enfrentou críticas similares na maioria dos países em que está operando. Na Alemanha, o serviço só ficou online depois de uma batalha de meses entre a companhia e o governo, que afirmava que os cidadãos tinham o direito de borrar a fachada de suas propriedades. Apenas vinte cidades alemãs estão no Street View, e em abril o Google divulgou que iria retirar os seus carros do país (ou seja, nada de novas cidades ou atualizações).

Em março, a companhia recebeu uma multa de US$143,570) na França porque os carros do Street View também coletaram dados de redes Wi-Fi, o que não era permitido.

Na Suiça, o responsável pela privacidade Hanspeter Thuer moveu a ação contra o Google depois de notar que o software para borrar rostos não eram 100% confiável. Mais de 212 milhões de imagens formam o Street View suíço, número que torna impossível a checagem humana. Segundo o Google, seu software tem precisão de 99%.

