Facebook: 'Precisamos de um mundo mais conectado' - Link - Estadão

Executivo do Facebook no Brasil discursa na Rio+20 e propõe o uso das redes para causas sociais

O diretor de negócios do Facebook no Brasil, Leonardo Tristão. FOTO: Rio Matters/Divulgação

SÃO PAULO – O Facebook pode sim conectar pessoas ao redor do mundo. Mas como utilizá-lo para ajudar a solucionar os problemas globais? Segundo Leonardo Tristão, diretor de negócios do Facebook na América Latina, a rede social pode fazer parte do desenvolvimento de soluções sustentáveis para o planeta, engajando pessoas e conectando ideias.

Em uma palestra, nesta terça-feira, 19, na Rio+Social, evento integrante da Rio+20. Tristão disse que ainda há muito trabalho pela frente: “Precisamos de um mundo mais conectado. Teremos que discutir as soluções globais das quais precisamos, as que queremos deixar aos nossos netos e às próximas gerações”.

O diretor citou exemplos em que a rede social foi utilizada para organizar comunidades e criar mobilizações relevantes para a sociedade. Segundo ele, 30 milhões de pessoas estão conectadas a organizações sem fins lucrativos através do Facebook.

Tristão citou o caso do evento “churrascão de gente diferenciada” no site da rede social, que mobilizou cerca de 50 mil pessoas contra protestos de moradores do bairro de Higienópolis, em São Paulo, que pressionavam a Prefeitura para interromper a construção do metrô no local, que traria ao local “gente diferenciada”.

Ações

Outros palestrantes no evento endossaram a necessidade de aumentar a conectividade global, o que traria melhorias na comunicação. Sergio Fernandez de Cordova, membro do conselho de empresários das Nações Unidas, disse que o dinheiro nunca terá a influência de uma voz forte: “Nunca haverá dinheiro o suficiente na Terra para resolver cada problema, mas há mídia o suficiente para isso”, afirmou.

Britanny Trilford, jovem de 17 anos criadora do site Date With History - no qual são postados vídeos de jovens ao redor do mundo que se dirigem a políticos e pessoas influentes a respeito de questões relevantes para o planeta -, disse que a tecnologia é a ferramenta que agora dá voz à juventude. “Temos dois ouvidos e uma boca por um motivo, e eu exijo que os líderes nos deem ouvidos. Nós, a juventude, somos poderosos e fortes, e temos ferramentas e tecnologias para nos organizarmos de maneira grande e poderosa”.

