Google amplia oferta de internet de 1 Gbps nos EUA - Link - Estadão

SAN FRANCISCO- O Google está promovendo forte expansão de seus serviços de televisão a cabo e internet ultrarrápida com o objetivo de entregar seu conteúdo e serviços, ampliando sua rede Fiber para mais 34 cidades nos Estados Unidos.

O gigante das buscas disse em seu blog nesta quarta-feira, 19, que chegou a cidades de nove regiões metropolitanas dos EUA, incluindo San Jose, Atlanta e Nashville, para discutir a viabilidade da construção do Fiber, pelo qual o Google diz oferecer internet a 1 Gbps, uma taxa 100 vezes mais alta do que a média das redes existentes.

Atualmente, o Google oferece o serviço Fiber a um preço de até US$ 120 por mês na área metropolitana de Kansas City. No ano passado, a empresa também anunciou planos de expansão em Provo, Utah e Austin, no Texas.

Como o Google oferece cada vez mais músicas, vídeos e outros conteúdos para dispositivos móveis, tornou-se cada vez mais dedicado a garantir o recebimento da banda larga necessária a seus usuários.

Projetos de acesso à Web como Fiber também podem ajudar a aumentar as receitas para além do seu negócio de buscas, e fornecer mais detalhes sobre os hábitos online dos consumidores, o que, por sua vez, é fundamental para tornar anúncios mais eficazes.

/REUTERS