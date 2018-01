Google amplia Street View no País - Link - Estadão

Serviço já contempla mais de 70 cidades brasileiras; imagens de visualização em 360 graus também são ampliadas

SÃO PAULO – Nesta semana, o Google Street View, disponível no Brasil desde 2010, aumentou sua coleção de imagens panorâmicas do País para mais de setenta cidades.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

Agora é possível encontrar cidades históricas da época colonial como Fortaleza, a arquitetura marcante de Brasília, o litoral de Recife, Natal e Salvador ou fazer uma viagem a Foz do Iguaçu.

Cobertura do serviço em 2010 (esquerda) e em 2012 (direita)

Caso esteja planejando uma viagem de fato, o usuário pode dar uma olhada antecipada na área do seu hotel, além dos shoppings, monumentos históricos e restaurantes próximos, familiarizando-se com os arredores do destino escolhido. As visualizações panorâmicas em 360 graus também foram ampliadas.

“Se você estiver planejando visitar um desses locais ou se deseja apenas fazer um tour do conforto da sua poltrona, esperamos que você goste dessas novas imagens”, disse o Google em seu blog.

Segundo a empresa, o aumento de áreas cobertas pelo Street View ocorre agora em função da proximidade de eventos importantes que se realizarão aqui, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que trarão turistas do mundo todo e visitantes do próprio Brasil a cidades e marcos históricos pelo País.

—-

Leia mais:

• As mudanças vistas do espaço

• Google une mundo real ao virtual no Maps

• Google lança ‘museu virtual’