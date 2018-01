Google anuncia carro autônomo sem volante - Link - Estadão

Veículo não tem pedais ou volantes e pode ser programado pelo smartphone. FOTO: Divulgação Veículo não tem pedais ou volantes e pode ser programado pelo smartphone. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Google anunciou que está desenvolvendo o primeiro protótipo de carro sem volante e sem pedais de aceleração e freio do mundo. A companhia tem testado carros autônomos desde 2009, incorporando sensores a laser e radares em automóveis padrão, como o Prius, da Toyota, e esportivos utilitários da divisão de carros de luxo da Toyota, Lexus. Enquanto os veículos anteriores exigiram que um humano permanecesse no lugar do motorista e assumisse o controle em certas situações, os novos carros operam de maneira completamente autônoma.

O veículo é compacto, tem lugar para duas pessoas e tem sido testado com uma velocidade média de 40 km/h. O percurso pode ser programado por meio de um smartphone e o software e os sensores (capazes de detectar objetos a uma distância equivalente a até dois campos de futebol em todos os lados do carro) criados pelo Google fazem todo o trabalho sozinho. O usuário só precisa apertar um botão para dar partida.

O cofundador do Google, Sergey Brin, disse em uma conferência no sul da Califórnia na terça-feira, 27, que está desenvolvendo protótipos desse modelo por meio de parcerias com fornecedoras e montadoras automotivas. Brin disse que os carros poderiam operar como um serviço, coletando passageiros quando chamados.

O diretor do projeto, Chris Urmson, disse no blog do Google que o carro pode trazer benefícios e segurança. “Idosos podem manter sua liberdade mesmo que não consigam lembrar onde a chave do carro está. Bêbados e motoristas distraídos? Passado”, afirmou.

Brin não quis especificar se o Google tem a intenção de montar e vender os carros por si mesmo, dizendo apenas que a companhia vai “trabalhar com parceiros”.

Em seu blog oficial, o Google afirma querer montar 100 destes carros até o fim do ano para testes. Se tudo correr bem, a meta da empresa é criar um programa de testes aberto a motoristas regulares na Califórnia dentro de dois anos.

Um vídeo mostra como o carro autônomo funciona. Não consegue ver o vídeo? Clique aqui (link do YouTube).

/ COM REUTERS