Google anuncia loja de games online - Link - Estadão

A primeira grande notícia revelada na Gamescom — conferência de desenvolvedores de games que está acontecendo em Colônia, Alemanha — é a loja de games do Google. A Chrome Web Store deve funcionar como uma loja de aplicativos para celular, só que focada em produtos — games, inicialmente — executados dentro do navegador da empresa, o Google Chrome.

As imagens abaixo foram publicadas pelo site de games 1up, presente na Game Developers Conference, e mostram uma possível interface para a loja de games e para as páginas de aplicativos, além de um diagrama sobre como funciona a relação entre desenvolvedor e loja. Ainda, uma demonstração do jogo Lego Star Wars rodando em versão para navegadores.