Google anuncia novos aparelhos Nexus 6; Nexus 9 e Nexus Player - Link - Estadão

Aparelho Nexus 6 é o maior já lançado pelo Google. FOTO: Divulgação Aparelho Nexus 6 é o maior já lançado pelo Google. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Além de lançar oficialmente a nova versão do sistema operacional Android 5.0 Lollipop, o Google também anunciou nesta quarta-feira, 14, um novo smartphone Nexus 6, o tablet Nexus 9 e um set-top box Nexus Player para streaming de media.

O Nexus 6 será fabricado pela Motorola e se enquadra na categoria dos phablets (é o maior aparelho já lançado pelo Google), com uma tela de 5,9 polegadas Quad HD, câmera traseira de 13 megapixels e 2 MP na câmera frontal, e dois alto-falantes frontais. O processador é o Snapdragon 805 quad-core de 2.7 GHz, com GPU Adreno 420. A bateria, de 3220 mAh garante 6 horas de uso com 15 minutos de recarga.

O smartphone custará a partir de US$ 649 (cerca de R$ 1.578) na versão desbloqueada e estará disponível para pré-venda nos EUA no dia 29 deste mês, com previsão de chegar às lojas em novembro. Não há previsão de lançamento no Brasil.

Nexus 9

Tablet será vendido em três cores diferentes. FOTO: Divulgação Tablet será vendido em três cores diferentes. FOTO: Divulgação

Já o tablet Nexus 9, fabricado pela HTC, tem tela de 8,9 polegadas. O aparelho possui alto-falantes HTC BoomSound, 2G de RAM, processador de 64-bit NVIDIA e bateria de 6700 mAh, que garante 9 horas de autonomia ao eletrônico.

O tablet terá três cores: preto, branco e dourado. Custará US$ 399 (R$ 970) na versão de 16GB, US$ 479 (R$ 1.164) na de 32GB e US$ 599 (R$ 1.456) na de 32GB com conexão 4G LTE. A pré-venda nos EUA começa na sexta-feira, 17. A chegada às lojas americanas é prevista para novembro. Não há previsão de lançamento no Brasil.

Android TV

Nexus Player é o primeiro aparelho com Android TV. FOTO: Divulgação Nexus Player é o primeiro aparelho com Android TV. FOTO: Divulgação

O Google lançou ainda o seu primeiro dispositivo com Android TV: o Nexus Player, criado em colaboração com a Asus, que reproduz filmes, vídeos e músicas. Esse também é o primeiro dispositivo Android pensado para os jogos da plataforma.

O aparelho é totalmente integrado a outros dispositivos Android por meio da versão 5.0 do sistema operacional. Dessa forma, o usuário pode começar a jogar um game pela TV e continuar pelo smartphone, quando estiver na rua.

Também é possível usar um recurso chamado Google Cast Ready para transmitir qualquer programa de entretenimento para a TV a partir de quase qualquer Chromebook, telefone ou tablet, seja ele Android ou iOS.