Google anuncia o Android Things, sistema operacional para internet das coisas - Link - Estadão

Sistema operacional é uma repaginação do Brillo, anunciado em 2015

O Google quer colocar o Android em todos os dispositivos possíveis: nesta quarta-feira, 14, a empresa anunciou a criação do Android Things, uma nova versão de seu sistema operacional dedicado exclusivamente para a internet das coisas.

A ideia é facilitar a vida dos desenvolvedores para criar novas funções para dispositivos como roteadores, câmeras de segurança e alto-falantes conectados – a integração com celulares, por exemplo, ficaria mais simples uma vez que todas as funcionalidades são baseadas no sistema Android. Segundo o Google, as ferramentas de desenvolvimento de programas "serão semelhantes às do Android".

O sistema, no entanto, não é exatamente uma novidade: ele é uma repaginação do Brillo, plataforma baseada em Android anunciada para produtos conectados há um ano e meio. O Brillo, no entanto, parece não ter decolado: em 2016, por exemplo, ele foi muito pouco comentado durante a CES 2016, maior feira de tecnologia do mundo.

Além do Android Things, o Google também tem outros sistemas derivados do Android – entre eles, estão o Android Auto, para carros conectados, e o Android Wear, para dispositivos vestíveis.