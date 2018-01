Google anuncia parceria com o Twitter - Link - Estadão

Com a parceria, as atualizações em tempo real do Twitter serão incluídas nos resultados de busca no Google – exatamente da mesma maneira como ocorrerá com o Bing.

“Nós acreditamos que nossos resultados de busca e experiência do usuário serão muito beneficiados com a inclusão dos dados atualizado minuto a minuto”, escreveu Marissa Mayer, vice-presidente de Produtos de Busca e Experiência do Usuário.

O Twitter também falou sobre a parceria em seu blog.

As empresas, porém, não deram mais informações. O Google detalhará a parceria nos próximos meses.

