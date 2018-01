Google anuncia sistema operacional e coloca Microsoft na parede - Link - Estadão

O Google anunciou nesta quarta, 8, que está trabalhando num sistema operacional, que deverá ter o mesmo nome do seu navegador de internet, o Chrome. A escalada da empresa rumo aos softwares tinha mesmo a tendência de desembocar num sistema. É o desafio final para declarar mesmo guerra com a Microsoft, fabricante do quase onipresente Windows.

O Google Chrome OS (sigla para ‘operating system’) será voltado inicialmente para netbooks, laptops menores. Máquinas equipadas com o sistema devem estar no mercado em meados do ano que vem. A ideia é, no futuro, usar o sistema operacional também em PCs.

“Rapidez, simplicidade e segurança são os aspectos-chave do Google Chrome OS”, anunciou a empresa em seu blog oficial. Segundo o Google, o sistema operacional será uma “extensão natural” do seu navegador de internet, Chrome.

Como o Link (quase) antecipou na cobertura do Fórum Internacional de Software Livre (Fisl), o novo sistema operacional será um software de código aberto (open source), talvez baseado em Linux. “A internet é em código aberto, o que é muito importante para o Google. Se só houver uma janela, é ruim. Todos precisam estar juntos, mas precisam competir”, disse ao Link o responsável mundial pela área de software livre do Google, Chris DiBona.

Para a Microsoft, a notícia vem poucos meses antes do lançamento da versão final do Windows 7.

Volta aos princípios

Os autores do post no blog do Google, Sundar Pichai, vice-presidente de produtos, e Linus Upson, diretor-engenheiro da empresa, disseram que o novo sistema foi desenhado “para ser rápido e leve, iniciar e levá-lo para a internet em questão de segundos”.

“Os sistemas operacionais que os usuários têm à disposição foram desenhados em uma era em que não havia a rede”, eles argumentaram, acrescentando que o Chrome OS é “nossa tentativa de repensar o conceito de sistemas operacionais”.

A pesquisa levou os programadores de volta aos princípios, afirmaram. “Estamos redesenhando completamente a arquitetura de segurança subjacente do sistema, de forma que os usuários não tenham que lidar com vírus, programas malignos e atualizações de segurança.”

Para o Google, um sistema operacional “tem simplesmente que funcionar”.

A gigante de software já possui um sistema operacional para telefones celulares, o Android, que também pode ser usado em netbooks. O Chrome OS será voltado também para laptops e computadores de mesa de usuários que passam muito tempo conectados.

Competitividade

O anúncio pode mudar dramaticamente o mercado de sistemas operacionais, especialmente o nicho da Microsoft, cuja participação nele é de cerca de 90%.

“Este é um grande anúncio”, disse um analista, Rob Enderle, presidente do grupo Enderle. “É a primeira vez que temos no mercado um sistema operacional competitivo de fato. Este tem o potencial de balançar as coisas e é a primeira tentativa real de fazer frente à Microsoft.”

O analista disse à BBC que “a Google está chegando (neste nicho) de cabeça fresca”, e que o Chrome OS “é o primeiro sistema operacional pós-internet, baseado em uma série de serviços da web, desenhado de baixo para cima e repensado para um mundo conectado”.

No ano passado, a empresa lançou seu navegador Chrome, anunciado como para “pessoas que vivem na web – procurando informações, checando emails, acompanhando as noticias, comprando ou simplesmente mantendo o contato com os amigos”.