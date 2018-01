Google Art Project tem arte urbana de São Paulo - Link - Estadão

189 obras de arte urbana ganham galeria no projeto que reúne museus do mundo todo

Foto: Divulgação

SÃO PAULO – Ao lado das obras de museus do mundo todo, São Paulo ganhou a primeira galeria de arte urbana no Google Art Project.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Nomes como Mulheres Barbadas, Speto, Kobra, Zezão, Daniel Melim e Space Invader estão entre os 36 artistas das 189 obras de arte selecionadas nesta primeira leva da galeria.

“Além de ser uma das maiores cidades do mundo e um dos principais polos de negócios no Brasil, os paulistanos sabem que a cidade de São Paulo também é o centro criativo de um dos movimentos mais dinâmicos de arte urbana contemporânea mundial”, escreveu Maia Mau, gerente de marketing do Google Brasil, no blog da empresa.

O Google Art Project existe desde 2011 e conta com acervos de milhares de museus em vários lugares mundo. Esta seleção de arte de rua não é a primeira participação de São Paulo no site, que também conta com galerias do Museu de Arte Moderna de São Paulo e da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Para divulgar o lançamento, Alessandro Germano, líder de projetos do Google, recebe a equipe que selecionou as obras para um Hangout nesta sexta-feira, 22, às 17h na Google + page do Google Brasil.

Além da galeria brasileira, outros 29 parceiros foram inclusos hoje no Google Art Project, totalizando cerca de 2 mil novos trabalhos da América Latina, China, Japão e Espanha.