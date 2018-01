Google atômico - Link - Estadão

O Google comprou uma empresa de tecnologia energética voltada para o desenvolvimento de novos métodos de enriquecimento de urânio, informou o TechCrunch. O urânio enriquecido é utilizado na produção de energia nuclear, mas também pode servir ao desenvolvimento de armas e bombas.

Segundo fontes do TechCrunch no Google e na Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), a aquisição é parte das Iniciativas Verdes do Google, que visam reduzir a pegada de carbono da empresa e desenvolver métodos mais baratos e eficientes de geração de energia.

O Google ainda não fez nenhum pronunciamento oficial, mantendo a novidade envolta em segredo e especulação. A única informação confirmada pelo TechCrunch é a compra da empresa de enriquecimento de urânio e o início das pesquisas da empresa sobre o desenvolvimento de geradores nucleares portáteis.

Atualização: O Google postou em seu blog oficial que a notícia é falsa. “Nós agradecemos ao TechCruch pela brincadeira de Primeiro de Abril adiantada. Não temos comentários a fazer a não ser que essa história não tem nada a ver com os testes que estamos fazendo usando marshmallows como uma fonte de energia alternativa. Se eles funcionam para crianças, porque não para data centers também?”