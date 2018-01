Google atrás do Twitter - Link - Estadão

Ao que parece, a investida ‘social’ do Google não parou nos tweets incluídos no seu serviço de pesquisa ou no Buzz, sua nova rede social. Segundo noticiou o TechCrunch, a companhia californiana confirmou nesta quinta-feira que comprou a Aardvark, uma companhia iniciante que aposta na busca em tempo real, mais ou menos nos moldes do Twitter. De acordo com o blog, a aquisição custou US$ 50 milhões.

Curiosamente, a Aardvark foi fundada justamente por ex-funcionários do Google, em 2007. O serviço nasceu como uma tentativa de “usar o conhecimento de pessoas que você conhece”, como descreveu o executivo Damon Horowitz ao Guardian, e é baseado em perguntas e respostas. Meio que um Yahoo Answers 2.0.

Inteligente, o sistema do site identifica diferentes categorias dentro da sua rede de contatos, dizendo quais os mais próximos ou confiáveis. Você pergunta, por exemplo, “qual o melhor bar de São Paulo”, e o Aardvark imediatamente redirecioná a questão para as pessoas mais qualificadas para respondê-la.

Nada mal ter algo assim integrado ao Google.com, não?