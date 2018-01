Google avalia permitir contas para crianças - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

BANGALORE – O Google está considerando permitir contas online para crianças com idade inferior a 13 anos e dar o controle aos pais sobre a forma como o serviço é utilizado, de acordo com reportagens na imprensa.

O Google está trabalhando em uma versão do YouTube, site de compartilhamento de vídeos, para os jovens e considera outras contas para crianças, como o Gmail, disse o Financial Times, citando uma pessoa familiarizada com o assunto.

O modelo seria o de controle parental. Para o YouTube, um sistema vem sendo desenvolvido “há meses” e permitiria que um adulto determinasse que tipo de conteúdo menores de 13 anos sob sua responsabilidade pudesse ter acesso. Além disso, os pais teriam controle do tipo de dado que o Google coleta das crianças.

Empresas de internet como Google e Facebook não oferecem os seus serviços para menores de 13 anos, mas é difícil pegar os usuários que se inscreverem usando informações falsas.

A lei norte-americana de proteção online infantil, a Children’s Online Privacy Protection Act (Coppa), impõe rígidos controles sobre a coleta e o uso de informações sobre crianças menores de 13 anos.

O esforço do Google é parcialmente motivado pelo fato de que alguns pais já estão tentando criar contas para seus filhos e a empresa quer tornar o processo mais fácil e em conformidade com as regras, disse o Wall Street Journal, citando uma pessoa familiarizada com o esforço.

O porta-voz do Google Peter Barron recusou-se a comentar sobre o que ele chamou de “rumores e especulações”.

