Google barra app do Windows Phone - Link - Estadão

Aplicativo do YouTube foi bloqueado por violar termos de uso, segundo comunicado do Google

SÃO PAULO – O Google bloqueou o aplicativo de YouTube para Windows Phone. Segundo a empresa, o app viola seus termos de uso.

O app do YouTube ficou cinco meses fora do ar, a pedido do Google, para que fosse reformulado. Nesta quarta-feira, 14, ele voltou ao ar, mas foi por pouco tempo.

“A Microsoft não fez as atualizações de navegador necessárias para que se tenha uma experiência de YouTube completa”, declarou o Google em comunicado para o site The Verge. “Em vez disso, relançou um aplicativo de YouTube que viola nossos termos de serviço. Ele foi desabilitado”.

As duas empresas haviam anunciado uma colaboração para desenvolver um aplicativo de YouTube para o Windows Phone. Um dos principais obstáculos para a popularização do sistema operacional para smartphones da Microsoft é a falta de muitos dos aplicativos mais populares. O Instagram é outro exemplo de app conhecido que não tem versão para Windows Phone.

A Microsoft afirmou ao The Verge que “está trabalhando com [o Google] para resolver a questão”.