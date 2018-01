Google bloqueia vídeo que ofendeu político - Link - Estadão

Diretor da empresa chamou medida de “último recurso”; bloqueio foi pedido por candidato a prefeito de Campo Grande

Fabio Coelho, diretor-geral do Google Brasil FOTO: Divulgação/Google

SÃO PAULO – O Google retirou do YouTube o vídeo que levou à prisão de seu diretor-geral, Fabio Coelho.

O vídeo foi considerado ofensivo pelo candidato do PP a prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, que entrou na Justiça pedindo seu bloqueio.

Como o vídeo seguiu no ar, o Tribunal Eleitoral de Mato Grosso do Sul ordenou a detenção do executivo do Google para depoimento. Ele foi liberado pela polícia depois de algumas horas.

Segundo Coelho escreveu no blog do Google Brasil, “na noite de quarta-Feira, soubemos que nosso último recurso contra a ordem não foi conhecido, de forma que, agora, não temos outra escolha senão bloquear o vídeo no Brasil”.

O executivo lamentou ainda não ter tido a “oportunidade de debater plenamente na Justiça Eleitoral nossos argumentos de que tais vídeos eram manifestações legítimas da liberdade de expressão e deveriam continuar disponíveis no Brasil”.

O post de Coelho tinha até o fechamento desta matéria 119 comentários, a maioria esmagadora a favor do Google.