Google Brasil tem novo diretor-geral - Link - Estadão

O Google Brasil anunciou nesta quarta-feira, 23, a nomeação de Fábio Coelho, ex-presidente do iG, para ocupar a diretoria-geral da empresa. A notícia havia sido adiantada na terça, 22, pelo site da revista IstoÉ Dinheiro e pelo jornalista Caio Túlio Costa em seu Twitter, como relatado em reportagem do caderno Economia & Negócios do Estado nesta quarta.

Segundo comunicado à imprensa, Coelho assume a posição com o desafio de manter o ritmo de crescimento do Google no país, que em 2010 ficou em 80%.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Coelho tem experiência em marketing e gestão, com passagens em empresas dos setores de telecomunicações, financeiro e varejo. Engenheiro civil e com MBA em marketing e planejamento estratégico, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Coelho assumirá o cargo em 1o de março.

No início da semana passada, o Google perdeu seu vice-presidente para América Latina para o Facebook. Alexandre Hohagen iniciou suas atividades na rede social na quarta-feira na sede da empresa, em Palo Alto, nos Estados Unidos. Posteriormente ele ficará baseado no Brasil, onde começará a montar uma equipe local. No Facebook, Hohagen será vice-presidente de vendas para a América Latina.

/ REUTERS