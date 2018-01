Google busca acertar tom em negócio de músicas online - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO FRANCISCO – O Google está planejando novos e reformulados serviços de transmissão de música nas próximas semanas, procurando uma maneira de se destacar em uma arena cada vez mais cheia de rivais como Apple, Amazon.com e Spotify.

Um acerto em músicas representa uma maneira do Google aumentar suas chances de sucesso continuado conforme mais pessoas passam tempo usando dispositivos móveis.

O YouTube do Google se tornou um titã discreto na transmissão de músicas através da popularidade de clipes musicais. Atualmente, os vídeos devem ser escolhidos uma faixa por vez. O YouTube nas próximas semanas lançará novos serviços de músicas com anúncios e com assinaturas, capazes de tocar diversas faixas em sequência, disse uma pessoa familiarizada com os planos.

Havia expectativa de que o Google lançaria os serviços do YouTube até o final do verão no hemisfério norte, e a companhia havia oferecido poucos detalhes.

Uma atualização do atual serviço de transmissão de música por assinatura de US$ 10 por mês também virá em breve. A nova versão vai incorporar a tecnologia adquirida pelo Google com a compra do Songza, um serviço de música conhecido por sua capacidade de recomendar músicas, disse o vice-presidente de conteúdo digital do Google, Jamie Rosenberg, em entrevista.

A variedade de abordagens arrisca confundir consumidores, disse Alex Luke, um investidor do The Valley Fund, que atuou como executivo da gravadora EMI Music e foi diretor de programação musical da Apple até 2011.

Ele argumentou que os vencedores em músicas digitais vão oferecer programas com estilo de rádio, downloads e deixarão ouvintes montarem suas próprias listas de reprodução.

/REUTERS