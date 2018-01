Google busca séries - Link - Estadão

O Google quer facilitar a sua busca por episódios de séries (e faturar algum com isso). Em sua versão norte-americana, o buscador acaba de habilitar um filtro específico para seriados. É só digitar o nome do programa no campo de busca, clicar em “Show Options”, detalhar “Videos” e, depois, “Episodes”. O usuário pode tanto ver uma temporada inteira quanto pinçar capítulos específicos.

O site busca em sites como YouTube, Dailymotion e Vimeo e nas páginas das grandes emissoras como Warner, BBC e NBC. Dá para assistir aos episódios por US$ 1,99 cada.

O problema é que o serviço não está disponível para usuários do Brasil, que não pode acessar sites como o Hulu por conta do bloqueio do IP.