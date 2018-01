Google busca tweets antigos - Link - Estadão

Se você já usou a busca em tempo real do Twitter, deve saber que ela é péssima para rastrear tweets antigos. Tentando resolver isso, o Google acaba de lançar uma opção de pesquisa detalhada que permite que você recrie a timeline de um dia específico.

Em um post em seu blog, a empresa explica que o filtro pode ser usado para “explorar qualquer tópico discutido no Twitter e saber quais as notícias em destaque”.

O serviço entrará no ar no Google.com nos próximos dias, mas por enquanto só mostrará os tweets de 11 de fevereiro de 2010 em diante. O plano, no entanto, é disponibilizar todo o arquivo do Twitter, começando com a mensagem que Jack Dorsey, um de seus fundadores, deixou em 21 de março de 2006.

Para acessá-lo, você terá que entrar na versão em inglês do site e, nas características específicas de pesquisa, procurar por “Updates”. A navegação por dias será feita por meio de uma timeline customizável no topo da página.

Desde dezembro do ano passado, o buscador mostra resultados não só do site de microblogging, mas também do MySpace e do Facebook, seguidos depois pelo Buzz. Nenhuma dessas redes, no entanto, aparecerá no novo serviço, por enquanto.

Aliás, se você quiser testá-lo antes de entrar no ar, clique aqui.