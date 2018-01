Google Buzz no celular - Link - Estadão

Desta vez o Google lançou uma nova ferramente já integrada ao celular. O Google Buzz tem uma aplicativo online que pode ser acessado pelos telefones. Não é preciso instalar nada porque ele funciona pela internet. É só acessar http://buzz.google.com no celular e postar suas “buzzinadas” (“buzzes”). Por enquanto, só usuários do iPhone e do Motorola Milestone conseguem acessar o site (se você é um deles, conte para gente o que achou).

Outra coisa legal é que o Buzz também funciona dentro da nova versão 4.0 do Google Maps para celular. Nele, você aciona a camada do Google Buzz para ver os “buzzes” marcados no mapa, ao seu redor, das pessoas que você segue.

No iPhone e nos celulares com Android 2.0 (leia-se Milestone, que é o único vendido no Brasil) ainda dá para associar um post no Buzz com um local marcado no mapa. O legal é que você faz a associação pelo nome do lugar onde você está, por exemplo, Shopping Eldorado ou Bar Brahma. Os aplicativos que usam o Twitter para marcar a localização sempre usam o endereço ou as cordenadas geográficas do usuário.

Outro recurso é o comando de voz, que o Google quer fazer pegar de qualquer maneira. No iPhone e no Android 2.0, dá para escrever um buzz apenas falando em voz alta para o telefone.

Olha só o vídeo do Google para entender tudo isso que a gente está falando:

Celulares compatíveis com o Google Buzz: