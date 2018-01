'Google chinês' terá serviço de música online - Link - Estadão

O Baidu, o site de buscas mais popular do país, fechou acordo com Universal, Warner e Sony. Serviço deve reduzir pirataria

BEIJING – A ferramenta de buscas mais popular da China, o Baidu, afirmou nesta terça-feira, 19, que distribuirá música de três gravadoras em um acordo que seus sócios esperam que sirva para limpar o mercado fonográfico afetado pelas pirataria na China.

As empresas do setor processaram por duas vez o Baidu acusando o site de lucrar com a cópia sem licença do material sonora ao manter “laços profundos” do seu motor de buscas diretamente com seções de portais piratas de música na internet.

Essa aliança aumenta a rivalidade do Baidu com o Google, que deixou de operar na China no ano passado, mas ainda possui um serviço de downloads de músicas na China, país que tem 485 milhões de usuários na conectados.

O Baidu diz que distribuirá música pelo portal One-Stop China – uma união da Universal Music, Warner Music e Sony Music – e as pagará pelo conteúdo distribuído. Só poderão baixar músicas desse portal os computadores que estiverem baseados na China.

As empresas fecharam com o Baidu um acordo para por fim aos processos legais já abertos.

A China é vista como um enorme mercado potencial para a distribuição de música e vídeo pela internet, mas as operadoras enfrentam problemas legais em função da pirataria que assola o mercado.

Para as empresas, o acordo prevê um tema muito importante: o Baidu prometeu eliminar os tais “laços profundos” com sites de pirataria, afirmou Andrew Chan, o principal representante do One-Stop China.

“Isso significa que todo o tráfego será dirigido a portais legais”, disse.

