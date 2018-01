Google Chrome agora também para Mac

O navegador criado pelo Google, o Chrome, finalmente ganhou uma versão para computadores da Apple. Lançado hoje (8), o Google Chrome para Mac roda apenas em computadores com sistema OS X 10.5 ou posterior, e apenas em Macs com processador Intel. Também foi lançada hoje uma versão do Chrome para Linux.

08/12/2009 | 17h46

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo