Google Chrome OS no próximo mês? - Link - Estadão

Os rumores, sempre os rumores. A Acer já disse que irá lançar notebooks equipados com o Chrome OS, o sistema operacional do Google, no segundo semestre. Agora o papo esquentou: estão dizendo que o lançamento será no começo de junho.

Os computadores deverão ser exibidos na Computex, feira de tecnologia em Taiwan que acontecerá entre os dias 1º e 5 de junho.

O Chrome OS, apresentado em novembro, é um sistema operacional leve e rápido baseado na nuvem.

O presidente da divisão de produtos da Acer, Jim Wong, disse que a empresa está adotando uma postura agressiva para oferecer os primeiros notebooks com o novo sistema operacional. A expectativa é alta: vender pelo menos um milhão de aparelhos equipados com Chrome em 2010.

Ainda não há estimativa de preço. Segundo a Wired, Eric Schmidt, presidente do Google, disse que os computadores deverão custar entre US$ 300 e US$ 400.