Google Chromecast leva a web para TV - Link - Estadão

SÃO PAULO – Além do novo Nexus, o Google lançou na quarta-feira, 24, em um evento na Califórnia, o dispositivo Chromecast, um pen drive que pode ser plugado à porta HDMI de televisores para transmitir imagens e áudio enviados a partir do navegador Chrome no desktop ou de aplicativos no Android e iOS.

O produto, concorrente da Apple TV, tem como destaque o baixo custo. Vai custar US$ 35. A ideia é que o Chromecast seja para a TV o que o minicomputador Raspberry PI é para o hardware.

O Chromecast funciona em iPhones, iPads, PCs com Windows, Mac e o sistema Android.

O dispositivo estará disponível para venda a partir do próximo domingo, 28, nos Estados Unidos, nas lojas Amazon, Best Buy e na loja Google Play. Ainda não há previsão de quando vai chegar ao Brasil.

Veja o vídeo que mostra como o serviço funciona: