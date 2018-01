Google começa a testar carro sem motorista para cidades - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google afirmou nesta segunda-feira, 28, que começou a testar seus carros sem motorista em ruas de cidades, uma fase importante para que a companhia torne a tecnologia um recurso padrão em automóveis.

Depois de vários anos de testes em estradas, onde as condições de direção são mais previsíveis, o Google mudou no ano passado seu foco para a direção sem motorista em cidades, informou a companhia em seu blog oficial nesta segunda-feira.

O Google afirmou que vem guiando os carros ao longo de milhares de milhas nas ruas de Mountain View, na Califórnia, subúrbio ao sul de São Francisco onde fica a sede da companhia.

Os carros sem motorista contam com câmeras de vídeo, radares, lasers e uma base de dados com informações coletadas de veículos conduzidos manualmente para ajudar a navegação, segundo a empresa.

“Uma milha percorrida na cidade é muito mais complexa que uma milha em uma estrada, com centenas de objetos diferentes se movendo de acordo com diferentes regras em uma pequena área”, escreveu o diretor do projeto de carros sem motorista do Google no blog da empresa, Chris Urmson.

“Aperfeiçoamos nosso software para que ele possa detectar centenas de objetos distintos simultaneamente –pedestres, ônibus, um sinal de ‘pare’ segurado por um guarda ou um ciclista fazendo gestos que indicam uma possível virada”, acrescentou Urmson.

O Google é uma das várias companhias que estão testando a tecnologia de carros sem motorista. As montadoras Nissan, Volkswagen, Audi e Toyota são algumas delas. A Nissan e a controladora da Daimler, Mercedes-Benz, afirmaram que pretendem começar a vender carros sem motoristas até 2020.