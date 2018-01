Google começa a unificar Orkut e Google+ - Link - Estadão

Usuários poderão ter mesmo nome, foto e perfil nas duas redes sociais

SÃO PAULO – O Google deu início à integração entre Orkut e Google+. Usuários poderão unificar nome, foto e perfil nas duas redes sociais. O anúncio foi feito no blog do Orkut nesta quarta-feira, 30.

No caso de informações diferentes, prevalece a usada no perfil do Google+. Exemplo: a pessoa usa o nome real no Google+ e um apelido no Orkut. O nome real passará a aparecer nos dois perfis. A integração é opcional.

Caso o usuário queira, publicações podem ser feitas nas duas redes a partir do Google+ escolhendo-se a opção de conteúdo público. Se a informação for restrita a um círculo de amigos, ela fica só no Google+.

O Orkut era o único serviço do Google que ainda não estava integrado com o Google+. A oferta de unificação está sendo feita inicialmente a 1% da base de usuários do Orkut, mas em breve será estendida a toda a rede (o link para fazer a junção só está disponível no Orkut).

Em entrevista ao G1, Felix Ximenes, diretor de Comunicação e Assuntos Públicos do Google, disse que a empresa não quer esvaizar o Orkut. “Digamos que você tenha vários amigos do Orkut que não queiram migrar para o Google+. Nós vamos respeitar isso. Então, eles continuam com seus perfis ativos, acompanhando o que você está fazendo, embora você comece a publicar pelo Google+, não mais no Orkut”.

Perguntado se isso representa o fim do Orkut, Ximenes negou: “Não é o fim do Orkut. Isso não quer dizer que estamos migrando todo mundo nem importando os dados. É apenas uma oferta para que os usuários optem por um perfil só e não tenham uma multiplicidade de presença em uma mesma empresa.”