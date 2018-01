Google comemora 11 anos de idade - Link - Estadão

O aniversário do Google é celebrado internamente no dia 7 de setembro, quando foi registrado (em 1998) o domínio Google.com. O site ainda mantém registros diversos dos logotipos comemorativos exibidos ao longo dos anos. Em uma das páginas, podemos encontrar até mesmo logotipos feitos por “fãs” e usuários do site, além dos primeiros logotipos do Google.