Google comemora o Dia dos Namorados no exterior - Link - Estadão

Google contratou ilustrador de Happy Tree Friends exclusivamente para este trabalho

SÃO PAULO – O Google internacional (que pode ser acessado por aqui) liberou hoje um Doodle para os países que celebram o Valentine’s Day no dia 14 de fevereiro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Desta vez, o buscador resolveu colocar um vídeo animado e para isso contratou o ilustrador Michael Lipman, que assim como informa o TechCrunch, tem no currículo animações como o fofo e sangrento Happy Tree Friends (neste link, um vídeo do HTF sobre o dia dos namorados, mas aviso: contém cenas fortes que podem gerar repulsa ou risos, depende de você).

O Google falou pela primeira vez com o ilustrador em meados de janeiro e lhe deu um prazo de três semanas para finalizar um trabalho que normalmente consumiria de nove a dez semanas, segundo disse Lipman ao TechCrunch.

“Quando o Google te chama e diz ‘Largue tudo, nós queremos que você faça algo que será visto por centenas de milhares de pessoas’, você atende ao chamado”, disse Lipman.

Veja o vídeo animado do Doodle de hoje: