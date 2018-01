Google compra concorrente do Skype - Link - Estadão

Google compra concorrente do Skype

O Google anunciou na última quinta-feira (12) a compra do Gizmo5, um dos principais concorrentes do Skype no segmento de telefonia VoIP. O serviço será integrado ao Google Voice, e o Gizmo5 já está com o cadastro de novas assinaturas suspenso. Usuários já cadastrados continuarão usando o serviço normalmente pelos próximos meses, embora o Google tenha manifestado a intenção de eliminar a marca Gizmo5.

17/11/2009 | 17h15