Google compra empresa de aplicativos em rede sociais - Link - Estadão

O Google anunciou no domingo, 29, a aquisição da Angstro, grupo de desenvolvimento que classifica notícias e informações em redes sociais como o Facebook.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Angstro desenvolveu aplicativos para encontrar fotos no Facebook, combinar perfis do Caller ID com o LinkedIn, entre outras ferramentas para o Twitter, segundo o site da empresa.

“A disputa por redes sociais abertas e interoperáveis está apenas começando”, afirmou o co-fundador da Angstro, Rohit Khare, em um blog na semana passada.

O Google não revelou os termos do acordo.

O acordo com a Angstro destaca a importância das redes sociais para o Google em um cenário de busca na rede cada vez mais competitivo.

Na semana passada, o Google lançou um site para usuários que desejam filtrar notícias, comentários e outras informações na Internet em tempo real, permitindo acompanhamento de conversas em redes sociais como Facebook e Twitter em apenas um local.

(REUTERS)