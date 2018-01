Google compra empresa de passagens aéreas - Link - Estadão

O Google planeja comprar a empresa de tecnologia em viagens ITA Software, em um negócio de US$ 700 milhões, que pode dar ao gigante das buscas informações mais completas sobre os voos de companhias aéreas.

O negócio, anunciado nesta quinta-feira, 1, sinaliza uma intenção do Google de montar um seviço online de viagens.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Claramente existe mais espaço para competição e inovação” no mercado online de viagens, disse Eric Schmidt, CEO do Google, em uma conferência por telefone.”Vamos melhorar a forma como as informações sobre voos são organizadas.”

A ITA Software, criada por cientistas da computação do MIT em 1996, desenvolve tecnologias usadas nos sistemas de reservas de voos em diversas companhias aéreas. Atualmente a empresa tem 500 funcionários.

Tais ferramentas devem ajudar o Google a melhorar a qualidade dos resultados de buscas sobre reservas de voos ou de outros detalhes durante o planejamento das viagens.

Eric Schmidt disse que os consumidores serão os principais beneficiados pelo negócio, mas ele previu que o Google também poderia atrair mais clientes para as companhias aéreas e agências de viagens.

O Bing, o buscador da Microsoft, tem atraído mais pessoas com ferramentas que ajudam a calcular quando os preços das passagens aéreas devem subir ou cair. O Bing Travel é um dos diversos serviços focados em viagens que busca em diversos sites as melhores ofertas de passagens e redirecionam os usuários que querem comprá-las.

A compra da ITA Software ainda deve ser examinada pelas agências reguladoras antitruste, considerando que o Google já reina como a empresa mais poderosa da internet. A Comissão Federal de Comércio (FCC, na sigla em inglês) conduziu uma análise por mais de seis meses antes de aprovar a última aquisição do Google, que pagou US$ 750 milhões pela AdMob, uma empresa de anúncios em celulares. O Google não deu expectativas para a aprovação da compra da ITA Software.

(ASSOCIATED PRESS)