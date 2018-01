Google compra empresa de satélites - Link - Estadão

FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Google acertou nesta terça-feira, 10, a compra da empresa de satélites Skybox Imaging por US$ 500 milhões, valor a ser pago em dinheiro. A empresa declarou estar interessada na Skybox especialmente por causa das suas capacidades de imagem.

Entretanto, a empresa também tem como meta expandir o acesso rápido à internet para áreas remotas, Esta é a principal missão do projeto Loon, que usará balões para esse fim e que teve sua etapa brasileira lançada pelo Google no Piauí na semana passada.

Em abril, as gigante de buscas anunciou a aquisição da Titan Aerospace, empresa norte-americana que fabrica drones movidos a energia solar.

Para o Google, facilitar o acesso à rede em escala global ajudaria a aumentar o número de pesquisas no Google e as receitas de publicidade da empresa, incentivando, ao mesmo tempo, o uso de outros serviços do Google, como Gmail e Maps.

“Os satélites vão ajudar a manter nossos mapas precisos com imagens atualizadas”, disse um porta-voz do Google. “Com o tempo, esperamos também que a equipe e a tecnologia da Skybox serão capazes de ajudar a melhorar o acesso à internet e o auxílio em situações de emergência – áreas nas quais o Google está interessado há muito tempo.”

O preço de compra está “sujeito a ajustes”, assinalou o Google, sem detalhar. A transação ainda precisa ser concluída e necessita de aprovações regulatórias nos Estados Unidos, acrescentou a empresa.

A Skybox foi fundada há cinco anos e tem 130 funcionários. Em novembro, lançou seu primeiro satélite, depois de captar US$ 91 milhões em uma rodada de investimento.