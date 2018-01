Google compra empresa do app de trânsito Waze - Link - Estadão

Segundo a gigante de buscas, a empresa vai continuar suas operações em Israel; o valor da aquisição não foi revelado

SÃO PAULO – Após uma série de rumores, o Google confirmou nesta terça-feira, 11, a compra da empresa israelense responsável pelo bem-sucedido aplicativo Waze, um GPS que mostra as condições do trânsito em tempo real com base na captura de dados e informações de seus 47 milhões de usuários.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

“Estamos animados com a perspectiva de melhorar o Google Maps com os recursos de atualização de tráfego fornecidos pelo Waze e de melhorar o Waze com os recursos de busca do Google”, disse Brian McClendon, vice-presidente de geolocalização no blog da empresa. De acordo com a gigante de buscas, a equipe de desenvolvimento de produto da Waze vai permanecer em Israel e operar separadamente.

“Na prática, nada vai mudar aqui no Waze. Nós manteremos nossa comunidade, marca, serviço e organização – a hierarquia, as responsabilidades e os processos da equipe continuarão os mesmos”, disse no blog do Waze Noam Bardin, CEO da empresa. “As mesmas pessoas do Waze vão continuar a colaborar com você, e nós continuaremos a inovar nosso produto e nossos serviços, tornando-os mais sociais, funcionais e úteis aos motoristas diários.”

Justificando a razão da venda, o executivo afirmou que escolher o caminho de um IPO (abertura pública de ações) para obter recursos poderia desviar as atenções da empresa para banqueiros, advogados e para a “felicidade de Wall Street”. “Decidimos que preferiríamos gastar o nosso tempo com vocês, a comunidade do Waze”, disse.

De acordo com Bardin, o Google está comprometido a ajudá-los a atingir seu objetivo comum e a lhes conceder a independência e os recursos de que necessitam para serem bem-sucedidos.

O valor da aquisição não foi revelado. No domingo, 9, o jornal israelense Globes informou que a empresa iria comprar o Waze por US$ 1,3 bilhão; na segunda-feira, 10, uma fonte próxima revelou a mesma quantia à Reuters. No mês passado, o jornal israelense Calcalist havia dito que o Facebook estava perto de comprar a empresa pelo valor de US$ 1 bilhão, a fim de expandir sua base de usuários.

O Waze foi eleito o aplicativo do ano pela Apple em 2012. O sistema cruza GPS com rede social e sugere a melhor rota ao usuário com base na situação atual do trânsito, informada em tempo real por seus usuários motoristas – que podem enviar alertas sobre engarrafamentos, radares, acidentes, postos policiais e obras.

Além de integração com Facebook e o Foursquare, o Waze, que possui vários aspectos de interação social, também permite contato direto com outros usuários e a possibilidade de compartilhar o seu deslocamento por SMS ou e-mail com quem não possui o app.

Eventos. Na semana passada, o Waze lançou sua versão 3.7 para iOS e Android. Dentre as novas funções do app, destaca-se a integração com os eventos do Facebook. A nova versão ajuda o usuário a lembrar dos eventos nos quais confirmou presença na rede social e a chegar ao local marcado.

Ao acessar o Waze pelo Facebook Connect, os eventos pessoais da rede social são sincronizados com o aplicativo e aparecem com 48 horas de antecedência. Também é possível acompanhar outros amigos conectados que vão ao mesmo evento e ver, caso não estejam na opção “invisível”, quanto tempo eles demorarão para chegar.

—-

Leia mais:

• Google pode comprar Waze por US$ 1,3 bi

• Rota alternativa

• Trânsito em grupo