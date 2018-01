Google compra Nest por US$ 3;2 bilhões - Link - Estadão

Empresa foi fundada por ‘pai do iPod’ e conecta termostatos e detectores de fumaça à internet

SÃO PAULO – O Google anunciou, na tarde desta segunda-feira, 13, que está adquirindo os laboratórios Nest por US$ 3,2 bilhões.

O termostato da Nest, vendido nos EUA por US$ 250. FOTO: Divulgação

A Nest, que fabrica termostatos e detectores de fumaça inteligentes, foi fundada há dois anos por Tony Fadell, um dos principais envolvidos na criação do iPod. Quando iniciou seu negócio, a empresa arrecadou US$ 230 milhões em investimentos, e o Google foi um de seus maiores patrocinadores.

O principal produto da empresa é um termostato que pode ser controlado remotamente por um smartphone, e custa cerca de US$ 250. Há alguns meses, a Nest também lançou um detector de fumaça que trabalha em conjunto com o termostato, vendido no varejo por US$ 129.

“Estamos muito entusiasmados com a aquisição da Nest, e experamos trazer mais experiências para as casas das pessoas nos próximos anos”, disse Larry Page, CEO do Google. Já Fadell comentou que “com o apoio do Google, a Nest irá ser capaz de fazer dispositivos simples e inteligentes para tornar a vida nas casas cada vez mais simples”.

Segundo informações divulgadas pelo próprio Google, a Nest continuará a funcionar sob o comando de Fadell, sob a mesma marca.