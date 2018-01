Google compra Quickoffice - Link - Estadão

Um dia depois de comprar o Meebo, empresa comunica mais uma aquisição

NOVA YORK – O Google divulgou a compra do aplicativo Quickoffice, que permite criar e editar documentos, apresentações e planilhas em dispositivos móveis.

O anúncio foi feito no blog oficial do Google. A empresa não informou o valor do negócio.

O aplicativo permite trabalhar sobre documentos criados através dos programas da Microsoft (um dos maiores rivais do Google), como o Office. Ele fará parte do Google Apps.

Nesta segunda-feira, 4, o Google comprou o Meebo, empresa responsável por uma rede social de compartilhamento de links, com o objetivo de fortalecer o Google Plus.