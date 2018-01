Google compra serviço de streaming de música Songza - Link - Estadão

Valor do negócio não foi revelado, mas reportagem prévia do New York Post divulgou que o Google pode ter pago US$ 15 milhões na transação. FOTO: Reprodução Valor do negócio não foi revelado, mas reportagem prévia do New York Post divulgou que o Google pode ter pago US$ 15 milhões na transação. FOTO: Reprodução

SÃO FRANCISCO – O Google adquiriu o serviço de streaming de música Songza, em um movimento da empresa de buscas na internet para ter maior papel no cenário de música online, que tem crescido substancialmente nos últimos anos.

O Google anunciou nesta terça-feira que iria explorar maneiras de incorporar aspectos do Songza em seu serviço de streaming de música, o Google Play, existente ao longo dos próximos meses. Por agora, o serviço Songza, que existe há quatro anos e que cria listas de músicas “especialistas em curadoria” destinadas a combinar atividades e gostos dos usuários, permanecerá inalterado para os usuários existentes.

O Google não forneceu os termos financeiros do negócio, embora uma reportagem do New York Post, no início deste mês, citando fontes anônimas, tenha dito que o Google se ofereceu para comprar a empresa por US$ 15 milhões.

O negócio ocorre um mês após a Apple ter adquirido o Beats por US$ 3 bilhões. O Google não disse quantos funcionários o Songza tinha, mas disse que a empresa vai continuar a operar a partir de sua base em Nova York.

