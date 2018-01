Google compra startup de serviços mobile - Link - Estadão

O Google parece estar mesmo empenhado em ampliar suas funções sociais. A empresa californiana comprou mais uma startup voltada para criação de serviços em mídias sociais, a Plannr. Sediada em Seattle, a iniciante desenvolveu um aplicativo que permite que os usuários organizem atividades sociais via SMS ou enviem notificações para um grupo de contatos. O app vem com integração nativa com o Yelp e o Google Maps, o que possibilita que o consumidor identifique melhor o local em que encontrará os amigos.

A aquisição da Plannr é a mais última de um recente fluxo de compras de pequenas empresas voltadas para a integração social. Dentre as startups adquiridas pelo Google estão a Angstro, dedicada a construir aplicativos para serem integrados com redes sociais como o Twitter e o Facebook, a Social Deck, uma empresa iniciante no mercado de games para aparelhos mobile; a Jambool, a Slide e a Aardvark, provedores de soluções em mídias sociais. Além disso, o Google investiu na gigante dos jogos sociais, Zynga

No começo deste mês, o CEO Eric Schmidt confirmou que sua empresa está entrando cada vez mais fundo no mundo das funções sociais. Ele negou diversas vezes o planejamento de uma rede social chamada Google Me e afirmou que, em vez disso, camadas sociais serão criadas para permear todos os serviços do grupo.