Google compra startup que reconhece gestos - Link - Estadão

Flutter desenvolve aplicativo que deixa usuários controlarem Spotify, Netflix e iTunes com as mãos

SÃO PAULO – Não será uma total surpresa se, nos próximos meses, virar uma realidade a ideia de controlar Gmail, Android e outros produtos do Google apenas com as mãos.

Tudo porque a empresa acaba de comprar uma startup de reconhecimento de gestos, a Flutter.

O único produto da empresa leva o seu nome, e é um serviço para Windows e Mac OS X que permite aos usuários controlarem Spotify, Netflix e iTunes, por exemplo, com as suas mãos.

Em seu site oficial, a companhia chama a versão de seu produto para aparelhos da Apple como um “Kinect para OS X.

Rumores indicam que a transação tenha chegado à casa dos 40 milhões de dólares. Ainda não está certo qual o objetivo do Google na compra, mas integrantes da Flutter admitiram que seu serviço continuará funcionando.

Na passarela

O Google Glass foi uma das principais estrelas da Conferência Glaze, realizada na segunda-feira, 30 e dedicada à área dos acessórios vestíveis, unindo tecnologia e o mundo da moda. A feira foi organizada pela Stained Glass Labs.

Além de atividades e palestras, a conferência teve também um desfile de moda, na qual modelos utilizaram Google Glass, relógios Pebble e outros dispositivos eletrônicos.