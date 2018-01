Google conclui compra da Motorola Mobility - Link - Estadão

Após aprovação da China, a gigante, dona do sistema operacional Android, pode finalmente incorporar a fabricante

NOVA YORK – O Google anunciou nesta terça-feira, 22, que concluiu a aquisição da fabricante americana de aparelhos celulares Motorola Mobility, anunciada em agosto, após ter obtido todas as autorizações necessárias.

“Esta aquisição permitirá ao Google expandir o ecossistema do seu sistema operacional Android e fortalecer sua competência no setor móvel”, disse a empresa em nota sobre a operação de US$ 12,5 milhões.

O CEO do Google, Larry Page, disse em um blog da empresa que a transação foi completada e que considera que o fabricante poderá produzir a próxima geração de dispositivos móveis que poderão beneficiar consumidores, parceiros e desenvolvedores.

Novo presidente. O Google informou que o presidente-executivo da Motorola, Sanjay Jha, deixou o cargo e foi sucedido por Dennis Woodside, ex-presidente do Google para Américas e responsável por fiscalizar a integração da Motorola.

Estados Unidos e União Europeia aprovaram em fevereiro a compra. Nesta semana, foi a vez da China aprovar a operação. As condições do Ministério do Comércio chinês dizem que o Google deve manter seu Android gratuito e aberto por pelo menos cinco anos.

As agências reguladores americanas enfatizaram que irão monitorar a empresa californiana para que ela não utilize sua aquisição para obter vantagens desleais no mercado.

