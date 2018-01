Google contra a dengue - Link - Estadão

O Google desenvolveu um sistema para prevenir surtos de dengue em países como Bolívia, Indonésia e Brasil. O site experimental Dengue Trends usará a mesma plataforma do serviço Correlate, de análise de dados, que a empresa lançou na semana passada.

A ferramenta usa a quantidade de buscas em um determinado período de tempo para determinar se há um surto ou um período de particular instabilidade. O projeto foi criado em parceria com o Hospital Infantil de Boston e a Escola de Medicina de Harvard.

“Usando dados produzidos pela ONU e pelos ministérios da Saúde dos países, conseguimos construir um modelo que oferece estimativas quase em tempo real da incidência da dengue, com base na popularidade dos termos de busca”, explicou o engenheiro de softwares Vikram Sahai no blog do Google.

A exposição do surto no Dengue Trends pode facilitar uma ação mais rápida dos governos, já que os números oficiais costumam demorar muito mais para serem analisados, disse Sahai.