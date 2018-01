Google+ cresce no ritmo do Facebook - Link - Estadão

Rede social tem a mesma velocidade de crescimento que o principal concorrente possuía em 2009

SÃO PAULO – Com cerca de 135 milhões de usuários ativos, número divulgado na quinta-feira, 6, a rede social do Google mostra que seu crescimento já está semelhante ao do Facebook.

—-

A última divulgação do Google +, realizada em setembro, falava em 100 milhões de usuários ativos. Considerando o atual crescimento, o fluxo mensal de novas pessoas ativas na rede social fica em cerca de 14 milhões.

Esse é o mesmo ritmo que o Facebook tinha em 2009, quando atingiu 200 milhões de usuários ativos. Hoje a rede criada por Mark Zuckerberg tem cerca de 1 bilhão de usuários ativos.

Também ontem, o Google + anunciou o lançamento do recurso de Comunidades, o modelo já conhecido para reunir pessoas em volta de assuntos em comum dentro de redes sociais, como o Orkut.