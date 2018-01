Google cria campanha de doações para combater Ebola - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O cofundador do Google, Larry Page, anunciou nesta segunda, 10, que a empresa está fazendo uma doação de US$ 10 milhões a entidades de combate ao Ebola. A fundação da família de Page contribuiu com outros US$ 15 milhões.

Para “complementar” a ação, o Google agora possui uma página própria dedicada e receber doações. A campanha Fight Ebola faz a seguinte proposta: “Para cada dólar que vocês derem, o Google vai doar dois dólares”.

A meta é alcançar, juntos, US$ 7,5 milhões. Somado à doação de Page, o total doado no fim da campanha deve ser de US$ 32,5 milhões.

As entidades participantes, que receberão o dinheiro doado, são Médicos sem Fronteiras, International Rescue Committee, Partners in Health, Save the Children, além do fundo americano da Unicef.

“Nossos corações estão com todos os que tiveram suas vidas afetadas por esta tragédia,” disse Page.