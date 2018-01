Google cria ferramentas para escolas estaduais - Link - Estadão

Empresa desenvolveu sistema específico para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para ser usado nas escolas a partir de 2014

SÃO PAULO – A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo fechou parceria com o Google na quarta-feira, 27, para capacitar professores e estudantes da rede para usar ferramentas da empresa na área da educação. A ação, segundo a secretaria, é inédita no mundo, será reproduzida em 5 mil escolas paulistas e vai beneficiar 4,3 milhões de alunos.

O Google criará canais de transmissão customizados por meio do sistema Hangout para facilitar a interação em tempo real entre estudantes e professores, e criar grupos de estudo por disciplina ou área de interesse. Por meio da plataforma, os professores poderão ensinar novos conteúdos para os alunos como atividade extra-curricular. Além das videoconferências (hangout), os novos aplicativos permitirão a construção de materiais em tempo real entre diversos alunos e a tutoria de professores. Será possível ainda a criação de rede sociais e canais para escolas, diretorias e setores administrativos, promovendo e aperfeiçoando a comunicação virtual.

Já os alunos contarão com emails personalizados com capacidade de 25 GB (o padrão do Google é 1 GB), o que possibilitará o armazenamento e a troca de material entre eles, além de acesso à rede social específica da secretaria.”Nosso objetivo é disponibilizar novas ferramentas digitais atreladas ao currículo que permitam maior interatividade e ganhos em práticas escolares”, afirma o secretário da educação, professor Herman Voorwald.

As novas ferramentas serão gratuitas para alunos, escolas e para a Secretaria da Educação. A ação é articulada a outros projetos da Secretaria, como o Acessa Escola – programa pioneiro de inclusão digital e de acesso livre à internet nas unidades escolares de todo Estado – e a Escola Virtual do Estado de São Paulo (Evesp), que oferece plataformas digitais com cursos interativos de idioma e preparatórios ao vestibular, por exemplo. Já o treinamento dos educadores será feito pela EFAP (Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores) da Secretaria da Educação.

Em outubro, a Secretaria da Educação anunciou acordo com outro gigante do setor, a Microsoft. O convênio estabeleceu a oferta gratuita de 5 licenças do pacote Office (com programas como Word, Windows e Power Point) para cada um dos estudantes paulistas. O objetivo é que eles possam instalar os programas licenciados nos computadores de suas residências ou outros locais da comunidade escolar, aprimorando a realização de trabalhos e projetos voltados ao ensino.