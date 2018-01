Google cria site para localizar desaparecidos no Haiti - Link - Estadão

Google cria site para localizar desaparecidos no Haiti

Funcionários do Google criaram um portal para coletar informações sobre os desaparecidos depois do desastre do Haiti. A intenção é juntar dados que estão sendo postados em diversas outras páginas, organizando-os em um só local.

18/01/2010 | 16h11

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo