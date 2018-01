Google critica propostas de combate à pirataria - Link - Estadão

O presidente executivo do Google, Eric Schmidt, disse que o Congresso dos EUA está no caminho errado

Para Eric Schmidt, medidas do Congresso não vão funcionar. FOTO: Tobias Hase/EFE – 25/01/2011

MINNEAPOLIS – O presidente executivo do Google, Eric Schmidt, disse que o Congresso está tomando as medidas erradas para impedir a pirataria online.

Schmidt afirmou, depois de uma palestra na Universidade de Minnesota nesta quarta-feira, 30, que a proposta de lei Protect IP Act em discussão no Senado simplesmente não vai funcionar com a tecnologia atual disponível na internet.

A lei e o Stop Online Piracy Act (uma outra proposta também em discussão no Congresso) punem as empresas caso materiais protegidos por direitos autorais — como músicas e filmes — aparecerem em seus sites.

Schmidt disse que em vez de ir atrás das empresas que são donas dos sites, o Congresso deveria seguir o dinheiro e procurar aqueles que publicam o material ilegal em primeiro lugar.

